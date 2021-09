Einbruch bei Goldhändler - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein Neckar Kreis. Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Verkaufsraum eines Goldhändlers in Hockenheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter das Fenster zum Verkaufsraum in der Parkstraße auf und entwendeten mehrere Gramm Feingold und Schmuck. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 2.500 Euro.

Die Polizei Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.