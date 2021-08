Einbruch auf Firmengelände - 120 Meter Kupferkabel entwendet

St. Leon-Rot. Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in St. Leon-Rot in der Straße „An der Autobahn“ ein circa 120 Meter langes Erdkabel aus Kupfer von einem Firmengelände entwendet. Die Polizei teilte mit, dass dieser Einbruch wahrscheinlich mit einem weiteren Einbruch am Wochenende in derselben Straße zusammenhängt.

Die Täter schnitten den Zaun, der das Gelände umgibt, auf, wodurch zusammen mit dem Diebesgut ein Schaden von über 10000 Euro entstand. Des Weiteren versuchten sie an der nahe gelegenen Autobahnbaustelle (Brückenbauwerk in der Kronauer Straße) ein bereits verlegtes Erdkabel zu entwenden. Weshalb die Täter von der weiteren Tatausführung abließen, ist noch nicht bekannt.

Die Täter dürften die Beute mit einem Klein-Lkw oder einem Sprinter ähnlichen Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die Verdächtiges, sowohl Personen als auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich der Rufnummer 06222/57090 zu melden.