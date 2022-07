Einbruch auf Baustelle in Ladenburg - hochwertiges Werkzeug gestohlen

Ladenburg. Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in Ladenburg in eine verschlossene Baustelle im Neugraben eingebrochen und haben hochwertige Werkzeuge gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Kriminellen vermutlich in der Zeit von 19 Uhr bis 7 Uhr Zutritt zur Baustelle rund um ein Gebäude. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Aus einem der Räume wurden dabei mehrere Trennschleifer und Zubehörteile entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf mindestens 1400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/93050 bei der Polizei zu melden.

