Bensheim. In Bensheim ist der Einbrecher am Mittwochnachmittag auf den Bewohner getroffen. Wie die Polizei mitteilte, drang ein unbekannter Täter über das Fenster in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Siegfriedstraße gegen 18.15 Uhr ein. In der Wohnung traf der Täter auf den 59 Jahre alten Bewohner. Der Unbekannte floh daraufhin ohne Beute durch ein Fenster vom Tatort. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06252/7060.

