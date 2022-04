Einbrecher stehlen fünfstelligen Geldbetrag bei McDonald's in Brühl

Brühl. Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in die McDonald's-Filiale in Brühl eingebrochen und haben dort aus einem Tresor einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen vier und sieben Uhr. Die Verbrecher hebelten gewaltsam eine Seitentür des Fast-Food-Restaurants in der Alten Mannheimer Landstraße auf, den öffneten die Einbrecher vermutlich mit einem Trennschleifer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1