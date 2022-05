Kirrweiler. Mehrere Schafe und Hühner sind von einem Einbrecher am Freitag in Kirrweiler freigelassen worden. Wie die Polizei berichtet, drang der bislang unbekannte Täter in ein Gartengelände ein und beschädigte die Tiergehege. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Den Tieren kam kein Schaden zu und der Halter konnte sie alle wieder einfangen.

