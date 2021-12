Einbrecher in Sinsheim überrascht – Polizei sucht nach Zeugen

Sinsheim. Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am frühen Freitagabend in Sinsheim auf frischer Tat ertappt worden. Der Täter versuchte um kurz vor 19 Uhr in ein Haus in der Straße "Zur Schanz" im Ortsteil Rohrbach einzusteigen, als die Bewohner zurückkehrten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte über das Gartengrundstück in das angrenzende Feld, so die Polizei.

Der Kriminelle hatte bereits die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen und war unmittelbar davor, in die Wohnung einzubrechen. Aus diesem Grund blieb der Sachschaden gering.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.