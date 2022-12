Einbrecher in Sandhausen erbeuten Wertgegenstände im fünfstelligem Bereich

Sandhausen. Unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag in ein Haus in Sandhausen eingebrochen und haben dort Diebesgut in einem fünfstelligen Betrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zwischen 15 und 19 Uhr über das Nachbargrundstück in den Garten auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Großen Lachstraße. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und durchwühlten die Räume des Hauses. Laut Polizei fehlen Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck und Uhren im Wert von über 15 000 Euro. Die Kriminaltechniker sind mit der Spurensicherung beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.

