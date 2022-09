Einbrecher in Leutershausen erbeuten teuren Schmuck

Leutershausen. Unbekannte Täter haben am Freitagabend in Leutershausen Schmuck im fünfstelligen Euro-Bereich entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr in ein Anwesen im Beinweg ein. Sie schoben zunächst die elektrischen Rollläden der Terrasse hoch und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Im Inneren suchten sie in mehreren Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck, Uhren und Münzen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-444 zu melden.