Einhausen. Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro haben Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Einhausen erbeutet. Nach Angaben der Polizei gelangten die Unbekannten am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 19 Uhr über ein Fenster ins Innere des Hauses in der Rheinstraße. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach potentieller Beute mehrere Räume. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1