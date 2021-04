Speyer. Ein bislang unbekannter Täter ist von Samstag- auf Sonntagnacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hat dort mehrere Kilo Lebensmittel gestohlen. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 23.30 Uhr, ist der Unbekannte laut Polizei in das Mehrfamilienhaus im Martin-Butzer-Weg eingedrungen und öffnete dort gewaltsam die Tür eines Kellerabteils. Aus einer Tiefkühltruhe entwendete er rund 15 Kilogramm Lebensmittel. Es entstand ein Schaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

