Einbrecher-Duo landet nach Verfolgungsfahrt in Untersuchungshaft

Weinheim. Gegen zwei Einbrecher im Alter von 56 und 18 Jahren ist am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilte, stehen die Männer im Verdacht, am Dienstagmittag in eine Wohnung an der Bergstraße eingebrochen zu sein (wir berichteten). Nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten, entwendeten die Beschuldigten einen Tresor und eine vierstellige Bargeldsumme. Das Duo flüchtete anschließend in einem Auto. Nachdem der Wagen von der Polizei gestellt wurde, fanden die Beamtinnen und Beamten im Fluchtfahrzeug neben der Beute des jüngsten Einbruchs weitere Wertgegenstände auf. Diese könnten laut Polizei aus weiteren Einbrüchen, die am selben Tag in Weinheim verübt worden waren, stammen.

Der Bewohner des Hauses hatte das Duo auf frischer Tat, woraufhin die beiden das Weite suchten und der Geschädigte die Polizei alarmierte. Diese nahm die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs auf. 14 Streifenwagen waren dazu im Einsatz. Auf der A5 stoppten die Beamtinnen und Beamten das Duo schließlich auf Höhe der Raststätte Hardtwald.

Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim erließ die Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Fluchtgefahr. Beide Verdächtigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.