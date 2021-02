Altrip. Mehrere Männer sind am Freitag gegen 2 Uhr in ein Wohnhaus Im Schützengarten in Altrip eingedrungen und haben die Bewohner mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Täter die Herausgabe von Wertsachen und durchsuchten Schränke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Bewohner, ein Ehepaar, blieben unverletzt. Wie die vermutlich vier Täter ins Haus gelangen konnten, ist unklar. Die Männer waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Wollmützen und Mund-Nasen-Masken. Hinweise an die Kripo unter der Rufnummer 0621/963-27 73.

