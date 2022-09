Einbrecher bedrohen Hausbewohner mit Pistole

Hochspeyer. Zwei Unbekannte sind in Hochspeyer in ein Haus eingebrochen und haben den Besitzer mit einer Pistole bedroht. Die beiden Verdächtigen hätten am Montagabend die Terrassentür des Hauses im Landkreis Kaiserslautern eingeschlagen und das Haus betreten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 59 Jahre alte Besitzer habe nach dem Rechten sehen wollen und sei von einem der Unbekannten bedroht worden. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.