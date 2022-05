Ein Verletzter nach Unfall auf B 38

Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 38 ist ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am frühen Samstagmorgen in Fahrtrichtung Weinheim auf der Strecke unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einer Lichtzeichenanlage kollidierte. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744110 bei der Polizei zu melden.

