Ein Verletzter nach Explosion und Brand in Haßloch

Haßloch. Am frühen Montagmorgen soll es in Haßloch zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen sein. Wie der SWR berichtet, soll die Explosion im Eingangsbereich des Wohnhauses stattgefunden und einen Brand ausgelöst haben. Dabei sei auch eine Wohnung im Erdgeschoss betroffen. Das Wohnhaus soll von der Feuerwehr evakuiert und der Brand gelöscht worden sein. Laut Polizei wurde eine Person verletzt. Was die Explosion ausgelöst hat ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1