Ein Verletzter nach Autounfall auf B 39 bei Hockenheim

Hockenheim. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag auf der B 39 bei Hockenheim gekommen, ein Mann wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Fahrer eines Mitsubishi, welcher gegen 13.45 Uhr die B39 in Fahrtrichtung Mannheim befuhr, in Höhe Hockenheim ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs nach rechts von der Straße ab.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Rettungskräfte versorgten den Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Über seine Verletzungen ist vorerst nichts bekannt. Die B39 in Fahrtrichtung Mannheim musste für 35 Minuten aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Um etwa 14:45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Straße wurde wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.