Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6 am Freitagmorgen bei Rauenberg ist nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ein Mensch leicht verletzt worden. Die Autobahn wurde zeitweise in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer Länge. Nach ersten Angaben waren an dem Unfall ein Auto und ein Lastwagen beteiligt. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1