Ein Schwerverletzter nach Lkw-Unfall auf A 67 bei Lorsch - Fahrbahn teilweise gesperrt

Lorsch. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 67 in Fahrtrichtung Frankfurt ist am Donnerstagmittag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim gegen zehn Uhr auf ein Stauende aufgefahren und gegen einen weiteren Lkw geprallt. Dabei wurde er in seinem Laster eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Fahrbahn war nach dem Unfall komplett gesperrt. Seit etwa 11.30 wird der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

