Ein Schwerverletzter bei Unfall zwischen Klein-Lkw und Lastwagen auf A5

St- Leon-Rot. Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A5 bei St. Leon-Rot hat sich am Donnerstag eine Person schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw gegen 11.15 Uhr zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Walldorfer Kreuz auf einen Lastwagen auf. Ein usweichmanöver des 20-Jährigen misslang. Das Führerhaus des Klein-Lkw wurde durch den darauffolgenden Zusammenstoß zerstört. Dem Fahrer gelang es jedoch, sich selbstständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lastwagenfahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Für die Arbeiten am Unfallort waren zwei Fahrstreifen in Richtung Heidelberg gesperrt. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern Länge.