Ein Mensch stirbt bei Absturz

Sinsheim. Bei einem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs am Sonntag bei Sinsheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Flugzeug war nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr westlich einer Sportanlage im Ortsteil Ehrstädt abgestürzt. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Auch die Kriminaltechnik wurde hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Bergungsmaßnahmen in dem Feldgebiet wurden durch ein Rettungssystem in dem Fluggerät erschwert. Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sind ebenfalls eingebunden.

Die Hintergründe des Absturzes sind noch unklar und sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. red