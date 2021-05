„Ein großes Fest“ für neue Grabesritter im Speyerer Dom

Speyer. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat am Samstag zehn Frauen und 13 Männer in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen. Der Laienorden setzt sich für die Christinnen und Christen im Heiligen Land ein. Wie am Samstag berichtet, waren unter den neuen Grabesrittern auch zwei Personen aus dem Bistum Speyer: Melanie Lang aus Landau und Wolfgang Appel aus Neustadt. Genau 100 Personen nahmen an dem Gottesdienst teil. „Es war ein großes Fest“, sagte Christopher Wolf, Leitender Komtur der Komturei Regina Coeli Speyer-Kaiserslautern. Die neuen Angehörigen erhielten ein Ordenskreuz und einen Mantel – die Männer zusätzlich einen Ritterschlag. Sie versprachen, sich in die Gemeinschaft einzubringen und für die Christen im Heiligen Land einzutreten. fab

