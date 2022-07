Eilantrag abgelehnt

Neustadt. Den Eilantrag einer Ungeimpften gegen ein einrichtungsbezogenes Betretungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz hat das Verwaltungsgericht in Neustadt abgelehnt. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, sei die Antragstellerin in einer Zahnarztpraxis im Bereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beschäftigt. Mit Bescheid vom 30. Juni hatte ihr das Gesundheitsamt untersagt, die Praxisräume zu betreten und ihr zur Durchsetzung des Betretungsverbots ein Zwangsgeld von 1000 Euro angedroht.

Die Frau erhob dagegen Widerspruch. Zudem teilte sie im Laufe des Gerichtsverfahrens mit, dass bei ihr inzwischen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden sei. Daraufhin konkretisierte der Landkreis Südliche Weinstraße den Bescheid dahingehend, dass das Betretungsverbot gilt – mit Ausnahme des Zeitraums ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag nach dem PCR-Test.

Das Gericht in Neustadt kam zu dem Schluss, dass das Betretungsverbot rechtmäßig sei. Die Voraussetzungen zum infektionsschutzrechtlichen Einschreiten lägen weiterhin vor. Eine Erledigung der Verfügung sei nicht dadurch eingetreten, dass sich die Frau eine Infektion zugezogen habe. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erhoben werden. her