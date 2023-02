Eifersucht führt zur Strafanzeige - 44-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht

Neustadt/Weinstraße. Ein 44-Jähriger aus Neustadt an der Weinstraße hat nach einem verbalen Streit seiner Frau mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben wurde die 42-Jährige dabei leicht verletzt. Aufgrund dieser Tatsache muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren wegen des begangenen Körperverletzungsdelikts verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag kurz nach 19 Uhr waren der 44-Jährige und seine 42-jährige Ehefrau aufgrund einer Eifersuchtsproblematik zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im Verlauf des Streites schlug der Mann seiner Frau dann mit der flachen Hand ins Gesicht.