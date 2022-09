Eidechsen stoppen Baubeginn

Speyer. Eigentlich sollte Baubeginn in diesem Herbst sein, nun ist die neue Radwegrampe an der Rheinbrücke in Speyer auf 2023 verschoben worden. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mitteilte, ist der Grund erneut ein tierischer: Beim Absammeln der Zauneidechsen im Bereich der Rampe wurden neu zugewanderte Mauereidechsen – unter anderem auch Jungtiere – gesichtet, hieß es. Diese konnten im derzeitigen mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abgestimmten Maßnahmenkonzept nicht berücksichtigt werden, da sie in diesem Bereich bisher nicht vorkamen. In Absprache mit der UNB wird nun das Konzept angepasst. Dies wirke sich auf die Bauausführung aus. Der Bau der Rampe könne voraussichtlich ab Anfang Mai 2023 beginnen – nachdem die nach ihrer Winterruhe wieder mobilen Eidechsen eingesammelt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im November 2021 war nach fast dreijähriger Bauzeit die Salierbrücke für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben worden. Ebenso wurde der Knotenpunkt Lußhof zur Verbesserung des Verkehrsflusses fertiggestellt. Seitdem müssen Radfahrende, die von Speyer in Richtung Hockenheim fahren, nach der Salierbrücke eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen. Damit eine direkte Radwegführung möglich ist, soll die bisherige Rampe durch eine neue Rampe in Fahrtrichtung von Speyer nach Hockenheim ersetzt werden. her