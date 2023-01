Ehrliche Finderin in Altrip

Altrip. Eine ehrliche Finderin aus Altrip hat am Freitagabend gefundenes Geld zur Polizeidienststelle gebracht. Wie die Polizei mitteilte, vergaß zuvor ein älterer Mann in den Abendstunden sein Bargeld im Geldautomaten in der Bank. Dies wurde von einer weiteren Kundin bemerkt. Da der Mann die Bank bereits ohne sein Geld verlassen hatte, brachte die 35-jährige das Geld - in dreistelliger Höhe - auf die Polizeidienststelle. Über die Kundendaten des Geldautomaten wird der Verlierer jetzt ermittelt und ihm sein Geld zurückgebracht.

