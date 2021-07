Edenkoben. Wegen einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagmorgen hat eine Mutter mit ihrem dreijährigen Sohn Hilfe bei der Polizei gesucht. Die Frau erschien mit gepackten Koffern auf der Dienststelle, weil sie zu Hause von ihrem Ehemann nach verbalen Streitigkeiten ins Gesicht geschlagen wurde. Der Frau konnte laut Polizei eine Bleibe organisiert werden. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung.

In einer Wohnung in Kirrweiler kam es zudem am Sonntagabend zu einem Handgemenge, bei dem eine Frau auf ihren Lebenspartner einschlug. Die Streife konnten den Streit schlichten, heißt es in der Polizeimeldung. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert: Bei Gewalt in einer Beziehung sollte die Polizei verständigt werden. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist erreichbar unter der Telefonnummer 06341/381922.