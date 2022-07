Ehemann von schwerverletzter Radfahrerin leistet Widerstand gegen Beamte

Weisenheim am Sand. Die Polizei hat am Freitag eine Radfahrerin mit schweren Kopfverletzungen in Weisenheim am Sand aufgefunden. Die 56-Jährige war gestürzt und stark betrunken gewesen, wie die Beamten berichten. Der Ehemann der Verletzten erschien ebenfalls stark betrunken mit dem Fahrrad und begann die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Diese mussten den aggressiven Mann zu Boden bringen und fesseln, um einen körperlichen Angriff abzuwehren. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Die 56-Jährige musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Krankenhaus verbleiben, während ihr Ehemann in Gewahrsam der Polizei genommen wurde. Gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

