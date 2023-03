Ehemann von getöteter Frau als mutmaßlicher Täter festgenommen

Philippsburg. Nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) am vergangenen Wochenende ist der Ehemann der Toten als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. "Er steht im dringenden Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Der ebenfalls 36 Jahre alte Mann soll am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt werden. Zu einem möglichen Motiv für die Tat äußerten sich die Ermittler bislang nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau war am Samstagnachmittag schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden und wenig später gestorben. Ein Anruf hatte die Polizei zu der Wohnung geführt. Nach früheren Informationen der "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) hatte die Frau zwei kleine Kinder. Sie soll durch Messerstiche getötet worden sein, hieß es weiter.