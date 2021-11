Ehemaliges Impfzentrum wird zur kommunalen Impfstelle

Landau. Das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße, welches Ende September auf Anordnung des Landes Rheinland-Pfalz geschlossen wurde, erlebt ein Comeback. Wie Thomas Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau, und Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, jetzt gemeinsam mitteilen, werden Teile der Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände reaktiviert. „Das Land Rheinland-Pfalz hat den Städten und Kreisen mit eingelagerten Impfzentren vor wenigen Tagen die Möglichkeit eröffnet, kommunale Impfstellen einzurichten. Für Landau und die Südliche Weinstraße haben wir diese Chance sofort ergriffen.“ Impfungen in der Albert-Einstein-Straße 29 sollen ab dem 15. Dezember möglich sein.

Aktuell finden in Landau und SÜW neben den Impfungen durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den Praxen verschiedene Sonderimpfaktionen in Kooperation von Stadt und Kreis mit Organisationen wie DRK und DLRG statt. Auch die beiden südpfalznahen Impfzentren Neustadt und Wörth wurden reaktiviert. Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in der Region gibt es online auf den kommunalen Internetseiten www.landau.de/impfen und www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/corona/infos_impfzentrum.php.

Wichtig: Da nun eine kommunale Impfstelle am Standort des Impfzentrums LD/SÜW eingerichtet wird, ändern sich die Standorte der Halte des Landes-Impfbusses. Die neuen Termine für die Region sind: Mittwoch, 1. Dezember: Ehemaliges Impfzentrum LD/SÜW, Albert-Einstein-Straße 29, Landau; Freitag, 3. Dezember: Ehemaliges Impfzentrum LD/SÜW, Albert-Einstein-Straße 29, Landau; Mittwoch, 8. Dezember: Jugendstil-Festhalle, Mahlastraße 3, Landau; Freitag, 10. Dezember: Schlosshalle, Königstraße 61, Bad Bergzabern; Dienstag, 14. Dezember: Markt- und DRK-Haus, Herrmann-Platz-Straße 4, Offenbach; Donnerstag, 16. Dezember: Kurpfalzsaal, Weinstraße 94, Edenkoben; Montag, 20. Dezember: Festhalle, Bonifatiusstraße 22, Herxheim; Mittwoch, 22. Dezember: Bürgerhaus, Westliche Gleisbergstraße 23, Billigheim-Ingenheim; Montag, 27. Dezember: Kaiserberghalle, Hauptstraße 114, Göcklingen; Mittwoch, 29. Dezember: Löwensteinhalle, Kanskircher Straße 24, Albersweiler. Alle Termine finden von 9 bis 17 Uhr statt. Es werden kommunale Strukturen genutzt, damit die Menschen im Trockenen und Warmen warten und ihre Impfung erhalten können.

Die Kosten für die neue kommunale Impfstelle trägt zu großen Teilen das Land; die Umsetzung vor Ort obliegt Stadt und Kreis.

