E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 26-Jähriger aus Ludwigshafen wurde am Freitagmittag mit seinem E-Scooter in der Rohrlachstraße in Ludwigshafen einer Kontrolle unterzogen. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich hierbei heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Zudem konnte die Polizei im Rucksack des Mannes eine geringe Menge an Amphetamin auffinden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1