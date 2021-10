E-Roller-Fahrer häufig betrunken unterwegs

Rhein-Neckar. Insgesamt 43 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern hat die Polizei in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis in diesem Jahr bis August gezählt. Das teilte die Behörde am Montag im Rahmen einer Themenwoche zu den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen mit. Bei den Unfällen wurden fünf Menschen schwer verletzt, 21 trugen leichte Verletzungen davon.

Auffällig im Zusammenhang mit E-Scootern seien vor allem Trunkenheits- und Drogenfahrten. Das würden auch die Zahlen der Verkehrskontrollen aus dem ersten Halbjahr 2021 des Polizeipräsidiums Mannheim belegen, hieß es seitens der Behörde weiter. „Gerade an Wochenenden zwischen 20 und 4 Uhr ist die Anzahl an Alkohol- und Drogenfahrten mit E-Scootern besonders hoch. Da der E-Scooter als Kraftfahrzeug gilt, wird in der Konsequenz regelmäßig die Fahrerlaubnis entzogen“, berichtete ein Polizeisprecher.

Schwerpunktkontrollen von E-Scooter-Fahrern am Wochenende haben die Erkenntnisse jüngst bestätigt. So seien am Freitag in Heidelberg insgesamt 34 Trunkenheitsfahrten festgestellt worden. In vier Fällen sei der Führerschein vorläufig entzogen worden. Insgesamt wurden im Verlauf der Kontrolle nach weiteren Angaben der Polizei 42 Strafverfahren eröffnet, davon 21 Verkehrsstraftaten, 17 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei Urkundenfälschungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten die Beamtinnen und Beamten neun Trunkenheitsfahrten in Heidelberg fest. Gegen sechs E-Scooter-Fahrer seien Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Drei Fahrer waren erheblich alkoholisiert und erwarten nun ein Strafverfahren. Sie mussten nach einer Blutprobe ihren Führerschein abgeben. Ein 32-jähriger Mann habe bei einem zuvor durchgeführten Test einen Wert von fast zwei Promille aufgewiesen.

Tipps in den sozialen Medien

In Mannheim nahmen in der gleichen Nacht drei berauschte E-Scooter-Fahrer am Straßenverkehr teil. Einer der Fahrer hatte Kleinmengen an Marihuana dabei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Im Rahmen der Themenwoche „E-Scooter“ klärt die Polizei Mannheim auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter über unterschiedliche Fragestellungen rund um das Thema „Elektrokleinstfahrzeuge“ auf.