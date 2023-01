E-Bikes und Garagenöffner in Landau gefunden - Besitzer gesucht

Landau. Die Polizei hat bei einer Durchsuchung am Dienstag, 10. Januar in Landau zwei E-Bikes sowie vier Garagentoröffner sichergestellt. Bei den, in der Zeppelinstraße gefundenen, E-Bikes handelt es sich um ein E-Bike Husqvarna „MC6“ und ein E-Bike Specialized „Levo Carbon“. Laut Polizei ist es davon auszugehen, dass diese entwendet wurden. Einer der Garagenöffner konnte bereits an die Besitzer zurückgegeben werden, die Eigentümer der weiteren drei sind noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Landau telefonisch unter der Rufnummer 06341/287-0 entgegen.