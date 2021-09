E-Bikes und Fahrradzubehör im Wert von 60 000 Euro gestohlen

Bensheim. Diebe haben in Bensheim in einem Fahrradgeschäft E-Bikes sowie unterschiedliche Fahrradteile im Wert von 60 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zu dem Diebstahl und einem Sachschaden von 3000 Euro in dem Fachgeschäft.

Dabei seien die Täter über den Haupteingang eingebrochen. Die genaue Anzahl an gestohlenen Elektrofahrrädern sei bislang noch unklar, werde jedoch auf 12 bis 15 geschätzt, hieß es von der Polizei. Auch die Tatumstände müssten noch ermittelt werden, sagte eine Sprecherin am Mittwochnachmittag. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Fahrzeug in der Größenordnung eines Sprinters oder eines Anhängers nötig gewesen ist, um die gestohlene Ware zu transportieren. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall und sucht nach Zeugen.