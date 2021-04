E-Bike-Fahrer fährt Polizeibeamten an und verletzt ihn schwer - Verursacher flüchtig

Sinsheim. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer hat in Sinsheim einen Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle angefahren und ihn dabei schwer verletzt. Wie die Behörde berichtete, sei der Mann bei dem Unfall in der Dührener Straße am Dienstagabend gegen 23 Uhr anstatt anzuhalten, aus unbekannten Gründen direkt auf den 26-jährigen Beamten zugefahren. Schließlich sei der Geschädigte „über den Haufen“ gefahren worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend sei der Beschuldigte mit seinem E-Bike gegen ein geparktes Auto gefahren und hinterließ dabei einen Schaden von etwa 2000 Euro. Nachdem er stürzte und sich wieder aufrappelte, fuhr er in der "Langen Straße" davon.

AdUnit urban-intext1

Der Beamte trug eine Knieverletzung davon und wurde in einer Klinik untersucht. Eine Beschreibung des Radfahrers lag seitens der Polizei nicht vor. Bekannt ist lediglich, dass der Mann dunkel gekleidet war und sein E-Bike weiß war.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 bei der Polizei.