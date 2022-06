DWD warnt vor starkem Gewitter in der Region

Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter am Freitagabend im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg, in Mannheim, Ludwigshafen, im Rhein-Pfalz-Kreis sowie an der Bergstraße. Die Witterungsverhältnisse verschlechtern sich laut Wetterdienst ab abends, 18 Uhr, bis voraussichtlich 19 Uhr. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende

Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zu Neckar / Bergstraße (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren