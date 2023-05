Speyer. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal sind am Freitag die Wohnungen von zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter beschuldigt, schwerpunktmäßig in Schulen, Kindergärten aber auch Sportstätten in Speyerer eingebrochen zu sein. Bei den Durchsuchungen wurden einbruchtypisches Werkzeug und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Speyer dauern an.