Durch Sekundenschlaf hohen Sachschaden in Speyer verursacht

Speyer. Ein 20-Jähriger aus Mannheim ist beim Befahren der Speyerer Burgstraße mit seinem Toyota gegen Mitternacht in einen Sekundenschlaf gefallen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er anschließend am rechten Fahrbahnrand auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo und schob diesen auf zwei weitere parkende Pkw. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 23.800 Euro. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich bei dem jungen Fahrer nicht. Bei dem Aufprall zog er sich eine blutende Nase zu, er wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1