Duo erbeutet 1.000 Euro bei Überfall auf Supermarkt - Täter flüchtig

Worms. Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagmorgen einen Supermarkt in Worms überfallen und dabei 1.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete das Duo im Anschluss an der Tat erfolgreich.

Gegen 5.30 Uhr war das Duo einem 27 Jahre alten Mitarbeiter gefolgt, der den Markt in der Straße "Am Wolfsgraben" gerade aufgeschlossen und die Schleuse betreten hatte. Anschließend sei der Mitarbeiter von hinten gepackt und aufgefordert worden, die Durchgangstür zum Markt zu öffnen. Mit der rechten Hand in der Jackentasche habe einer der Täter bedrohlich herumgestikuliert und dabei Bargeld gefordert. „Ob sich tatsächlich eine Waffe oder ein anderer gefährlicher Gegenstand in der Jackentasche des Täters befand, konnte der Angestellte nicht erkennen“, so die Polizei. Der 27-Jährige händigte schließlich das Geld aus, das die Täter in einer markteigenen Stofftasche verstauten, bevor sie mit der Beute das Weite suchten.

Zu den Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Der erste Täter war mit einer blauen Daunenjacke, einer schwarzen Mütze, einem weißen Mundschutz, einer schwarzer Hose, weißen Turnschuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Der zweite Täter sprach mit ausländischem Akzent in gebrochenem Deutsch. Er trug eine schwarze Jordan-Jacke mit Emblem auf der Brust und hellen Streifen am Rücken (auf Schulterhöhe) und einer hellen Kapuze. Zudem war er mit einem weißen Mundschutz, einer schwarzen Jogginghose mit einem großen weißen Nike auf dem linken Oberschenkel, schwarzen Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241/852-0 entgegen.

