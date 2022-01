Duo bei Diebstahl von Kupferplatten auf frischer Tat ertappt

Maxdorf. Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei Täter beim Diebstahl von Kupferplatten in Maxdorf auf frischer Tat ertappt und festgenommen. In Kenntnis gesetzt wurden die Beamten und Beamtinnen gegen 0.45 Uhr, teilte die Behörde mit. Ein Anwohner in der Voltastraße hatte das Duo beobachtet, das mehrfach mit Sporttaschen zwischen den dortigen Häusern verschwinden und anschließend wieder zu einem Auto zurückkehren würde.

Die ausgerückte Polizei fand bei der Kontrolle der zwei Beschuldigten im Alter von 31 und 32 Jahren zwei Sporttaschen mit mehreren Kupferplatten im Inneren des Fahrzeugs vor. Eine plausible Angaben zur Herkunft der Platten konnten die beiden nicht machen und wurden vor Ort festgenommen. Die tatsächliche Herkunft des Diebesguts wurde von der Polizei bisher noch nicht abschließend ermittelt.