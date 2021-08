Frankenthal. Wegen eines Drohnenflugs haben sich in der Nacht zum Montag zwei Männer im Alter von 22 und 51 Jahren eine Schlägerei geliefert. Nach Angaben der Polizei störte sich der 51-Jährige an der fliegenden Drohne des 22-Jährigen, da er den Verdacht hatte, durch die Drohne in unerlaubter Weise gefilmt worden zu sein. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

