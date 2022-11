Drogensüchtiger Mann verrät sich selbst bei Polizei Edenkoben

Edenkoben. Indem er sich bei der Polizei erkundigte, ob sie ihn wegen seines Drogenkonsums beobachte, hat sich ein 30-Jähriger in der Dienststelle Edenkoben selbst verraten. Wie die Beamten berichten, fragte er, ob derzeit polizeiliche Observationsmaßnahmen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels gegen ihn laufen würden. Nachdem die Polizisten verneinten, gab er an, zwar täglich Betäubungsmittel zu konsumieren, aber aus Angst vor einer Observation sein letztes Marihuana nun doch entsorgt zu haben. Der Mann verließ die Dienststelle und fuhr auf einem E-Scooter davon. Eine Streife folgte ihm und brachte den 30-Jährigen zu einer Blutentnahme zurück in die Dienststelle. Ein zusätzlicher Urintest bestätigte den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Den 30-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

