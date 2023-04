Drogenprävention durch Polizei Edenkoben in Maikammer Realschule

Maikammer. An der Realschule Plus Maikammer-Hambach haben Polizisten am Mittwochvormittag Vorträge zum Thema „Alkohol- und Drogenprävention“ gehalten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Veranstaltungen in mehreren 9. Klassen durchgeführt.

Bestandteil der Präsentationen waren unter anderem Stoffkunde, mögliche körperliche und strafrechtliche Folgen sowie ein Parcours mit sogenannten Rauschbrillen. Durch das positive Feedback der Lehrerschaften sind weitere Veranstaltungen zukünftig bereits angedacht.