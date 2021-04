Drogenhandel in Mannheim: Durchsuchungen und Festnahmen

Region. Am Donnerstag wurden bei einer Durchsuchungsaktion der Polizei in Mannheim und der Region acht Personen festgenommen. Der dringende Tatverdacht: Handel mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift und die BAO West/Aktion Sichere Neckarstadt leitete den Einsatz mit Unterstützung durch Kräfte des Polizeipräsidiums. Bei den Maßnahmen wurden mehrere Wohnungen in der Mannheimer Innenstadt, in der Neckarstadt, der Oststadt und Sandhofen sowie in Ludwigshafen und Lahr durchsucht.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei durchsuchte am frühen Morgen Gebäude in Mannheim, Ludwigshafen und Lahr. © lsw/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde bei den Durchsuchungen neben Waffen und vermutlichem Diebesgut kleinere Mengen an Rauschgift gefunden, die bereits für den Verkauf portioniert waren. Auch mutmaßliches Geld aus Drogengeschäften in Höhe von mehr als 6000 Euro und 260 Schweizer Franken stellten die Kräfte bei der Aktion sicher.

Die Verdächtigen sollen in den Stadtteilen Innenstadt, Neckarstadt und Schwetzingerstadt einen "schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln" betrieben haben, teilte die Polizei mit.

Neben den acht vorläufigen Festnahmen wurden vier Haftbefehle erwirkt. Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt und nach der Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim, der Ermittlungsgruppe Rauschgift und der BAO West/Aktion Sichere Neckarstadt dauern an.

AdUnit urban-intext2

Dem Einsatz gingen langwierige offene und verdeckte Nachforschungen voraus, bei denen 15 Tatverdächtige, allesamt aus Staaten des Maghreb, ermittelt werden konnten. In der letzten Zeit wurden dabei zahlreiche Delikte des Handels mit Marihuana und Kokain festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim vollzog im Vorfeld zehn Durchsuchungsbeschlüsse.