Drogen und Schlagstock bei Verkehrskontrollen in Speyer gefunden

Speyer. Bei Verkehrskontrollen in der Stadt Speyer sowie auf der B 39 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Zentrum sind am Montagabend mehrere Verkehrsverstöße geahndet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwischen 17.00 und 20.30 Uhr vier Gurtverstöße aufgedeckt, drei Verwarnungen wegen der Benutzung des falschen Radweges ausgesprochen sowie fünf Mängelberichte ausgestellt.

Zwei Strafanzeigen wurden zudem gegen einen 31-jährigen Autofahrer sowie dessen Beifahrer eingeleitet, da sie eine geringe Menge an Marihuana und Amphetamin mit sich führten. Der 31-Jährige hat nicht nur gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen, sondern muss sich auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, da die Beamten bei einer Durchsuchung des Autos, einen Teleskop-Schlagstock fanden.