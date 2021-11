Dringlicher Appell für Impfzentren

Germersheim. Der Landrat des Kreises mit der derzeit höchsten Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz, Fritz Brechtel aus Germersheim, plädiert mit Nachdruck für eine Wiederöffnung der Impfzentren. „Wir müssen allen ermöglichen, sich schnell und einfach impfen zu lassen – völlig egal, ob erste, zweite oder dritte Impfung, und völlig egal, ob Erwachsener oder Jugendlicher zwischen zwölf und 18 Jahren“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag.

„Das Landesimpfzentrum in Wörth befindet sich auf Anordnung des Landes im Standby-Modus. Wir bezahlen Personal und Miete für diese Einrichtung, die noch komplett vorhanden ist“, sagte Brechtel. „In einigen Tagen sind Kündigungsfristen abgelaufen, und das Zentrum müsste abgebaut werden, was in meinen Augen paradox wäre. Ich appelliere nochmals eindringlich an das Land, der Wiedereröffnung zuzustimmen und außer Impfbussen auch mobile Impfteams einzusetzen.“

Schlangen vor Impfbussen

Germersheim hat eine Inzidenz von mehr als 300 – der Spitzenwert im Land. „Die positiven Fälle ziehen sich quer durch die Bevölkerung, vor allem die unter 20-Jährigen sind sehr stark betroffen“, sagte der Landrat. „Wir sind ein Landkreis mit einem hohen Anteil junger Menschen, die gleichzeitig sehr mobil sind.“ Die Fallliste des Gesundheitsamtes weise viele Familien mit mehreren Kindern auf. „Generell sind wir von der Pandemieentwicklung zwei bis drei Wochen früher erfasst als andere Landkreise in Rheinland-Pfalz.“

Brechtel sagte, die Verwaltung erhalte täglich Klagen von Menschen, die vergebens versuchten, sich impfen zu lassen. „Die Ärzte kommen nicht hinterher. Vor den Impfbussen bilden sich bei Wind und Wetter Schlangen. Dies kann man vor allem Älteren nicht länger zumuten – zumal in Wörth mit dem Impfzentrum eine Einrichtung brach liegt.“

