Driftend um die Kurven - vermeintliches Kraftfahrzeugrennen in Frankenthal

Frankenthal. Wegen eines vermeintlichen Kraftfahrzeugrennens in Frankenthal ermittelt die Polizei. Wie die Behörde am Samstag mitteilte, hätten Zeugen am Freitagabend gegen 21.20 Uhr beobachtet, wie zwei Autos hintereinander auf der Wormser Straße an der Einmündung zur August-Bebel-Straße um die Kurve gedriftet seien. Der Beifahrer des hinteren Wagens habe das Manöver dabei gefilmt. An der Einmündung zur Elisabethstraße seien die Fahrer erneut um die Kurve gedriftet. Bei den beiden Autos habe es sich um einen blauen Ford Fiesta und einen schwarzen Peugeot gehandelt.

Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 06233/313-0 oder 06237/934-1100 bei der Polizei.