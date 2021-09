Dreyer dankt der Kirche

Worms. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) für ihre Hilfe nach der Flutkatastrophe und in der Corona-Pandemie gedankt. In den Flutgebieten im Ahrtal seien auch Kirchen und Gemeindehäuser zerstört oder schwer beschädigt worden, erklärte die SPD-Politikerin auf der EKHN-Landessynode am Samstag in Worms.

Die Kirche habe vielen Menschen Trost zu spenden versucht. Sie nannte stellvertretend die Notfallseelsorge sowie die Hilfe bei der Koordinierung der Seelsorge, aber auch Spenden und die Hilfe von Pfarrern und Jugendgruppen, die vor Ort anpackten. Die Flutkatastrophe sei neben der Corona-Pandemie die zweite große Krise, die Rheinland-Pfalz aktuell meistern müsse. Dreyer könne nur dazu ermutigen, sich impfen zu lassen. Sie sei der EKHN daher dankbar, dass sie die Kampagne „#EinPikserFürAlle“ gestartet habe und damit für die Impfung werbe.

Dreyer betonte, dass die von ihr geführte Ampelkoalition trotz der Flutkatastrophe an ihren politischen Zielen zum Klimaschutz und zur Gestaltung des digitalen Wandels festhalte. Die Synode ist gemäß Kirchenordnung das „maßgebende Organ“, die sich in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz erstreckt. lrs/dpa