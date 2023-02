Dreizehnjähriger mit Softairwaffen verursacht Polizeieinsatz in Grünstadt

Grünstadt. Ein Dreizehnjähriger hat am Sonntagnachmittag in Grünstadt einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Wie die Beamten mitteilten, wurde gegen 15.20 Uhr eine vermummte Person, die mit einer Langwaffe und einer Kurzwaffe im Feld hinter dem Rewe in der Weinstraße in Asselheim herumlaufe und dort schieße, gemeldet.

Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenwägen aufgesucht und mit entsprechender Schutzausrüstung wurde an die Person herangetreten. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Dreizehnjährigen handelte, der mit seinen Softairwaffen im Feld "spielte". Der Junge wurde anschließend seiner Mutter zu Hause übergeben.