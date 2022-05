Dreister Paketdiebstahl - Kinder täuschen Fahrradsturz vor

Haßloch. In Haßloch haben am Freitag vier Jungs eine Postbotin dreist ausgetrickst und ein Paket gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bemerkte die Frau während einer Auslieferung einen zirka zehnjährigen Jungen, der offenbar mit dem Rad gestürzt war. Als sie sich um ihn kümmern wollte, habe sie einen anderen Jungen im Hintergrund rufen hören "Auf, jetzt". Dann sollen drei Jungen ein Paket aus dem Postfahrzeug entwendet haben.

Der gestürzte Junge sei plötzlich wieder auf sein Fahrrad gestiegen und zusammen mit den anderen davon gefahren, hieß es. Etwa zwei Stunden später habe eine unbekannte Frau das entwendete Paket während der weiteren Postauslieferung in unversehrtem Zustand zurückgebracht. Sie habe angegeben, die Mutter des Jungen, der das Paket gestohlen hatte, wisse über den Vorfall Bescheid. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.